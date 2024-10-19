تعرف على مباريات الزمالك بالدور الأول من الدوري

أجريت مساء اليوم، قرعة دوري نايل الموسم الجديد وتنشر “البوابة نيوز” جدول مباريات نادي الزمالك في بطولة الدوري المصري للموسم الجديد 2024 - 2025، وذلك بعد سحب قرعة الدوري عصر اليوم السبت، بمقر مشروع الهدف.

الجولة 1 - الزمالك × البنك الأهلي - استاد القاهرة

الجولة 2 - سموحه × الزمالك - استاد برج العرب

الجولة 3 - الزمالك × المصري - استاد برج العرب

الجولة 4 - غزل المحله × الزمالك - استاد غزل المحله

الجولة 5 - الزمالك × سيراميكا - استاد القاهرة

الجولة 6 - طلائع الجيش × الزمالك - استاد الكلية الحربية

الجولة 7 - الزمالك × الاتحاد السكندري - استاد القاهرة

الجولة 8 - الزمالك × حرس الحدود - استاد القاهرة

الجولة 9 - مودرن سبورت × الزمالك - استاد القاهرة

الجولة 10 - الزمالك × الجونه - استاد القاهرة

الجولة 11 - بيراميدز × الزمالك - استاد الدفاع الجوي

الجولة 12 - الزمالك × الإسماعيلي - استاد القاهرة

الجولة 13 - فاركو × الزمالك - استاد برج العرب

الجولة 14 - الزمالك × بتروجيت - استاد القاهرة

الجولة 15 - الأهلي × الزمالك - استاد القاهرة

الجولة 16 - الزمالك × نادي زد - استاد القاهرة

الجولة 17 - إنبي × الزمالك - استاد المقاولون العرب