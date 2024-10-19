وزير الشباب والرياضة يتفقد مركز شباب الغردقة

أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جولة تفقدية بمركز شباب الغردقة، وذلك ضمن جولة السيد الوزير بمحافظة البحر الأحمر، تم خلال الجولة الاطلاع على حجم الإنجازات التي حققها المركز، بما في ذلك المدرسة ونزل الشباب.

وأشاد وزير الشباب والرياضة، بالتطور الكبير الذي يشهده مركز شباب الغردقة، مؤكدًا أن المركز ليس فقط قد تمكن من سداد جميع المديونيات السابقة، بل حقق أيضًا فائضًا ماليًا قدره 1.4 مليون جنيه.

وأوضح أن هذا الإنجاز جاء نتيجة للرؤية الاستثمارية التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع رؤساء مجالس إدارات مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، والتي ساهمت بشكل كبير في تطوير البنية التحتية للمراكز، وتوفير الدعم المادي اللازم، مما ساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي للمركز.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي، أن مركز شباب الغردقة بات نموذجًا يحتذى به في تحقيق التنمية المستدامة من خلال استغلال موارده المتاحة وتنفيذ مشاريع مدرة للدخل بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، و تشمل هذه المشاريع تطوير المبنى الإداري، إنشاء الملاعب الخماسية، والملاعب القانونية، التي توفر الفرص للشباب لممارسة الرياضة على أعلى مستوى، وتعزز من القدرات الرياضية والاجتماعية لهم.

وأوضح الوزير، أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتعزيز الأنظمة الاستثمارية مثل نظام BOT، مما يتيح شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية لمراكز الشباب وضمان استدامتها، مؤكدً أن هذه الأنظمة الاستثمارية تتيح لمراكز الشباب فرصًا أكبر لتحقيق الاكتفاء الذاتي والمساهمة في تعزيز الاقتصاد المحلي.

حيث تفقد وزير الشباب والرياضة منشات المركز والتي تتضمن "مبنى إدارى، نزل للشباب، مدرسة فنية صناعية خاصة، مركز تخاطب وتكامل حسي، ملعب خماسي".

كما تابع الوزير و المحافظ التدريبات التي يحصل عليها الطلبة في "المدرسة المصرية للتلمذة الثانوية"، حيث تقوم المدرسة بتدريب الشباب على عدد من المجالات وهي: "الجرافيك - الاجهزة الطبية - الحاسب الالي - الكيمياء - اجهزة التبريد والتكيفات"، ليكونوا نواة لشباب متعلم في العديد المجالات التي تساعدهم في الحصول على فرص عمل ليكونوا من العمالة الماهرة، وايضا زيادة الدخل للشباب المصري في المستقبل.

وشدد وزير الشباب والرياضة، على اهمية رفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمركز والمدخل المؤدي له، وذلك لتسهيل عملية الدخول والخروج من المركز.

رافق الوزير في الجولة الدكتور خالد مسعود رئيس قطاع الشباب اللواء عبدالرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية والدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية فراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر والدكتور عبدالله البحار معاون الوزير للتسويق والاستثمار إيهاب الإبيارى مدير عام الانشاءات الرياضية، محمد عساف مدير عام الانشاءات الشبابية وممدوح خليفة وكيل المديرية للرياضة.