تعرف على مباريات بيراميدز بالدور الأول من الدوري

أجريت مساء اليوم، قرعة دوري نايل الموسم الجديد وتنشر «البوابة نيوز» جدول مباريات نادي بيراميدز في بطولة الدوري المصري للموسم الجديد 2024 - 2025، وذلك بعد سحب قرعة الدوري عصر اليوم السبت، بمقر مشروع الهدف.

بيراميدز و بتروجت الجولة الأولى.

نادى إنبى و بيراميدز الجولة الثانية .

بيراميدز و البنك الأهلى الجولة الثالثة .

المصرى و بيراميدز الجولة الرابعة .

الإسماعيلى و بيراميدز الجولة الخامسة .

بيراميدز و فاركو الجولة السادسة .

الجونة و بيراميدز الجولة السابعة .

بيراميدز و غزل المحلة الجولة الثامنة .

زد و بيراميدز الجولة التاسعة .

الأهلى و بيراميدز الجولة العاشرة .

بيراميدز و الزمالك الجولة الحادية عشر .

سموحة و بيراميدز الجولة الثانية عشر .

بيراميدز و حرس الحدود الجولة الثالثة عشر .

مودرن سبورت و بيراميدز الجولة الرابعة عشر .

بيراميدز و طلائع الجيش الجولة الخامسة عشر .

الإتحاد السكندرى و بيراميدز الجولة السادسة عشر .

بيراميدز و سيراميكا كليوباترا الجولة السابعة عشر .