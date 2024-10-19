ads
السبت 19 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على مباريات بيراميدز بالدور الأول من الدوري

بيراميدز
بيراميدز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجريت مساء اليوم، قرعة دوري نايل الموسم الجديد وتنشر «البوابة نيوز» جدول مباريات نادي بيراميدز في بطولة الدوري المصري للموسم الجديد 2024 - 2025، وذلك بعد سحب قرعة الدوري عصر اليوم السبت، بمقر مشروع الهدف.

بيراميدز و بتروجت الجولة الأولى.

نادى إنبى و بيراميدز الجولة الثانية .

بيراميدز و البنك الأهلى الجولة الثالثة .

المصرى و بيراميدز الجولة الرابعة .

الإسماعيلى و بيراميدز الجولة الخامسة .

بيراميدز و فاركو الجولة السادسة .

الجونة و بيراميدز الجولة السابعة .

بيراميدز و غزل المحلة الجولة الثامنة .

زد و بيراميدز الجولة التاسعة .

الأهلى و بيراميدز الجولة العاشرة .

بيراميدز و الزمالك الجولة الحادية عشر .

سموحة و بيراميدز الجولة الثانية عشر .

بيراميدز و حرس الحدود الجولة الثالثة عشر .

مودرن سبورت و بيراميدز الجولة الرابعة عشر .

بيراميدز و طلائع الجيش الجولة الخامسة عشر .

الإتحاد السكندرى و بيراميدز الجولة السادسة عشر .

بيراميدز و سيراميكا كليوباترا الجولة السابعة عشر .

بيراميدز مباريات الدوري