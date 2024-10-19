تعرف على مباريات بيراميدز بالدور الأول من الدوري

أجريت مساء اليوم، قرعة دوري نايل الموسم الجديد وتنشر «البوابة نيوز» جدول مباريات نادي بيراميدز في بطولة الدوري المصري للموسم الجديد 2024 - 2025، وذلك بعد سحب قرعة الدوري عصر اليوم السبت، بمقر مشروع الهدف.
بيراميدز و بتروجت الجولة الأولى.
نادى إنبى و بيراميدز الجولة الثانية .
بيراميدز و البنك الأهلى الجولة الثالثة .
المصرى و بيراميدز الجولة الرابعة .
الإسماعيلى و بيراميدز الجولة الخامسة .
بيراميدز و فاركو الجولة السادسة .
الجونة و بيراميدز الجولة السابعة .
بيراميدز و غزل المحلة الجولة الثامنة .
زد و بيراميدز الجولة التاسعة .
الأهلى و بيراميدز الجولة العاشرة .
بيراميدز و الزمالك الجولة الحادية عشر .
سموحة و بيراميدز الجولة الثانية عشر .
بيراميدز و حرس الحدود الجولة الثالثة عشر .
مودرن سبورت و بيراميدز الجولة الرابعة عشر .
بيراميدز و طلائع الجيش الجولة الخامسة عشر .
الإتحاد السكندرى و بيراميدز الجولة السادسة عشر .
بيراميدز و سيراميكا كليوباترا الجولة السابعة عشر .