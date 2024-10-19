صبحي عن نادي الرحلات: من مديونية إلى إجمالي فائض 550 ألف جنيه

"من نادي يعاني من مشاكل مالية وإدارية إلى صرح رياضي متكامل"، هكذا وصف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التحول الكبير الذي شهده نادي الرحلات الرياضي خلال زيارته التفقدية اليوم لنادي الرحلات الرياضي، ضمن الجولة التفقدية التي يقوم بها وزير الشباب والرياضة لمحافظة البحر الأحمر.

حيث شهد نادي الرحلات تحولاً كبيراً ليكون صرح رياضي متكامل يقدم العديد من الخدمات لأعضائه.

أكد وزير الشباب والرياضة أن الدعم الذي تقدمه الوزارة للأندية الرياضية يأتي في إطار حرصها على تطوير البنية التحتية الرياضية وتوفير البيئة المناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية، مشيراً إلى أن نادي الرحلات يمثل نموذجاً يحتذى به في هذا الصدد.

مشددا على أن الوزارة ستواصل دعمها للأندية الرياضية من أجل توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتمكينها من تحقيق أهدافها، مشيراً إلى أن الاستثمار في الشباب والرياضة هو استثمار في مستقبل الوطن.

واشاد صبحي بالتطور الذي حدث في نادي الرحلات قائلا: "بفضل الاستثمارات وتعاون وزارة الشباب والرياضة والاعتماد على الأسلوب العلمي الحديث للتسويق، في مواجهة التحديات التي واجهت النادي، فقد تحول نادي الرحلات من نادي يعاني من مشاكل مالية وإدارية إلى صرح رياضي متكامل يقدم خدمات متعددة لأعضائه، فقد ارتفع رصيد النادي من مديونية بقيمة 18 ألف جنيه إلى فائض في الميزانية بقيمة 550 ألف جنيه، وحل جميع القضايا القانونية، كما ارتفع عدد الأعضاء من 84 إلى 610 عضواً. بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية بشكل كامل، حيث تم إنشاء صالات رياضية حديثة وملعب نجيل صناعي، مما ساهم في تحسين مستوى الأداء الرياضي للأعضاء وتحقيق نتائج مشرفة في مختلف البطولات".

رافق معالي الوزير في الجولة الدكتور خالد مسعود رئيس قطاع الشباب اللواء عبدالرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية والدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية فراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر والدكتور عبدالله البحار معاون الوزير للتسويق والاستثمار إيهاب الإبيارى مدير عام الانشاءات الرياضية، محمد عساف مدير عام الانشاءات الشبابية وممدوح خليفة وكيل المديرية للرياضة.