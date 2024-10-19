«التحرير الفلسطينية»: المعارضة الإسرائيلية تطالب بالوصول لاتفاق لوقف الحرب وتبادل الأسرى

قال عمر الغول، القيادي بمنظمة التحرير الفلسطينية، إن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو أعلن بشكل واضح أنه سيواصل الحرب على قطاع غزة و جنوب لبنان حتى النصر الكامل بعد اغتياله لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار أول أمس، وبعد عملية استهداف منزله الشخصي في مدينة القيسارية المحتلة بطائرة مسيرة.



وأضاف «الغول»، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، خلال برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن قيادات المعارضة الإسرائيلية تطالب بضرورة الوصول إلى اتفاق لوقف الحرب وتبادل الأسرى، ولكن نتنياهو لا يكترث لهذه الطلبات ومستمر في حربه و عدوانه على المنطقة.

وتابع القيادي بمنظمة التحرير الفلسطينية: «التصعيد المستمر من الاحتلال قد يؤدي إلى فرض حرب إقليمية واسعة بالمنطقة لأن التوترات لم تعد تقتصر فقط على الساحة الفلسطينية، بل أن الصراعات امتدت ووصلت إلى الشمال في جنوب لبنان»، مشيرًا إلى أن القصف الإسرائيلي مستمر على كافة أرجاء جنوب لبنان.