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السبت 19 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على مباريات وملاعب الأهلي في الدور الأول من الدوري

الاهلي
الاهلي
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اجريت مساء اليوم، قرعة دوري نايل الموسم الجديد وتنشر البوابة جدول مباريات النادي الأهلي في بطولة الدوري المصري للموسم الجديد 2024 - 2025 التي يحمل الاهلي لقبها في الموسم الاخير، وذلك بعد سحب قرعة الدوري عصر اليوم السبت، بمقر مشروع الهدف.

الجولة الأولي: الأهلي وسيراميكا - استاد القاهرة

الجولة الثانية: الأهلي و زد  - استاد القاهرة

الجولة الثالثة: الأهلي والاتحاد - استاد  القاهرة

الجولة الرابعة: الأهلي والبنك الأهلي  - استاد  القاهرة

الجولة الخامسة: الأهلي وسموحة   - استاد القاهرة

الجولة السادسة: الأهلي والمصري  - استاد  برج العرب

الجولة السابعة: الأهلي وانبى  - استاد القاهرة

الجولة الثامنة: الأهلي والجونة  - استاد  القاهرة

الجولة التاسعه: الأهلي وفاركو  -  استاد برج العرب

الجولة العاشرة: الأهلي وبيراميدز - استاد القاهرة

الجولة الحادية عشر: الأهلي ومودرن سبورت  - استاد القاهرة

الجولة الثانية عشر: الاهلي و بيتروجيت  - استاد القاهرة

الجولة الثالثة عشر: الأهلي وغزل المحلة  - استاد القاهرة

الجولة الرابعة عشر: الأهلي والإسماعيلى  - استاد برج العرب

الجولة الخامسة عشر: الأهلي والزمالك  - استاد القاهرة

الجولة السادسة عشر: الأهلي والحرس  - استاد برج العرب

الجولة السابعة عشر: الأهلي والجيش  - استاد القاهرة

الأهلى مباريات الدوري الجديد