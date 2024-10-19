تعرف على مباريات وملاعب الأهلي في الدور الأول من الدوري

اجريت مساء اليوم، قرعة دوري نايل الموسم الجديد وتنشر البوابة جدول مباريات النادي الأهلي في بطولة الدوري المصري للموسم الجديد 2024 - 2025 التي يحمل الاهلي لقبها في الموسم الاخير، وذلك بعد سحب قرعة الدوري عصر اليوم السبت، بمقر مشروع الهدف.

الجولة الأولي: الأهلي وسيراميكا - استاد القاهرة

الجولة الثانية: الأهلي و زد - استاد القاهرة

الجولة الثالثة: الأهلي والاتحاد - استاد القاهرة

الجولة الرابعة: الأهلي والبنك الأهلي - استاد القاهرة

الجولة الخامسة: الأهلي وسموحة - استاد القاهرة

الجولة السادسة: الأهلي والمصري - استاد برج العرب

الجولة السابعة: الأهلي وانبى - استاد القاهرة

الجولة الثامنة: الأهلي والجونة - استاد القاهرة

الجولة التاسعه: الأهلي وفاركو - استاد برج العرب

الجولة العاشرة: الأهلي وبيراميدز - استاد القاهرة

الجولة الحادية عشر: الأهلي ومودرن سبورت - استاد القاهرة

الجولة الثانية عشر: الاهلي و بيتروجيت - استاد القاهرة

الجولة الثالثة عشر: الأهلي وغزل المحلة - استاد القاهرة

الجولة الرابعة عشر: الأهلي والإسماعيلى - استاد برج العرب

الجولة الخامسة عشر: الأهلي والزمالك - استاد القاهرة

الجولة السادسة عشر: الأهلي والحرس - استاد برج العرب

الجولة السابعة عشر: الأهلي والجيش - استاد القاهرة