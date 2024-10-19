وزير الاتصالات يفتتح مقرًا جديدًا لهواوي في مصر لتعزيز التحول الرقمي

افتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المقر الجديد لشركة هواوي بالقاهرة، بحضور السفير الصيني ليا ليتشيانغ، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والسيد جيم ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في مصر. يأتي هذا الافتتاح في إطار استراتيجية الشركة لتوسيع أعمالها في السوق المصرية وتعزيز دورها في دعم مسيرة التحول الرقمي في البلاد.

تواصل هواوي منذ عام 2000 دعم بنية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، مسهمة في تعزيز مكانة البلاد كمركز إقليمي للابتكار التكنولوجي ومقصد عالمي لصناعة التعهيد. وأكد جيم ليو، الرئيس التنفيذي لهواوي مصر، أن الشركة توظف أكثر من 2700 فرد بشكل مباشر وغير مباشر، 30% منهم من خارج القاهرة، مع خطط للتوسع في مركز الخدمات العالمي الذي يعمل على مدار الساعة.

وأعرب الدكتور عمرو طلعت عن أهمية توسع هواوي في مصر، مشيرًا إلى النمو المستمر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يجذب استثمارات كبرى الشركات العالمية. وأضاف أن مصر شهدت نموًا بنسبة 54% في صادراتها من خدمات التعهيد، ما يعكس قوة الكوادر المصرية المؤهلة لتقديم حلول رقمية مبتكرة.

من جانبه، أكد السفير ليا ليتشيانغ أن افتتاح مقر هواوي الجديد يعزز التعاون بين مصر والصين، ويدعم الجهود المشتركة نحو مستقبل تكنولوجي مشرق.

من جانبه أكد المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا عن سعادته بتوسعات على أن هذه الخطوة تعزز مكانة مصر كمركز عالمي للابتكار وتطوير الكوادر البشرية.

يضم المقر الجديد جميع أنشطة هواوي في مصر، بما في ذلك خدمات الاتصالات، السحابة الرقمية، والطاقة الرقمية، مع توفير صالة عرض لتقنيات الشركة المتقدمة.