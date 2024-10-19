الموسم الجديد.. موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري

أسفرت قرعة الدوري المصري للموسم الجديد، التي أجريت اليوم السبت بحضور ممثلي الأندية وأحمد دياب رئيس الرابطة، بمقر الاتحاد المصري بمشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر عن تحديد موعد مباراه القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الخامسة عشرة.

واسفرت القرعة عن مواجهات قوية في الجولة الأولى على رأسها لقاء الأهلي "حامل اللقب" ضد سيراميكا كليوباترا، كما يلعب الزمالك ضد البنك الأهلي.



ويلتقي الأهلي والزمالك في قمة الدوري بالجولة 15، بينما تقام مواجهة الأهلي و بيراميدز في الجولة العاشرة، والزمالك ضد بيراميدز في الجولة 11.



ويقام الدوري في الموسم الجديد من دور أول فقط، يلعب خلاله كل فريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.



مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز ال9 الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط حيث يلعب فيها أصحاب المراكز الـ9 الأخيرة على تفادي الهبوط، ويهبط فريقين فقط إلى دوري الدرجة الثانية.

وقال أحمد دياب رئيس الرابطة، إن الدوري سيبدأ يوم 30 من الشهر الجاري وينتهي 30 مايو المقبل.