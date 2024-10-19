وزير الشباب والرياضة يتفقد المدينة الشبابية والرياضية بالغردقة

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بجولة تفقدية بالمدينة الشبابية والرياضية بالغردقة، حيث اطلع على حجم الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، وايضا الخطة المستقبلية الانشائية في المدينة.

وأعرب وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بما شاهده من تطور ملحوظ بالمدينة الشبابية والرياضية بالغردقة، خلال الفترة الماضية، حيث تم تخصيص مبلغ 90 مليون جنيه لتطوير مرافق المدينة، حيث اشتملت هذه التطويرات على إنشاء حمام سباحة أولمبي بتكلفة 50 مليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير البرجولات و الحمامات بتكلفة 40 مليون جنيه.

وأكد أن ما تم إنجازه ليس سوى بداية لحقبة جديدة من التطوير، معقبًا:" نعمل في وزارة الشباب والرياضة على تحويل المدينة الشبابية والرياضية بالغردقة إلى وجهة رياضية وترفيهية عالمية، حيث سيتم تنفيذ مجموعة من المشروعات الضخمة، مثل "مشروع البنك الأهلي والمقرر إقامته على مساحة 728 متر مربع، مشروع اكوا بارك بحمام سباحة، كافية وقاعة مناسبات، نادي صحي، منطقة مطاعم "فود كورت"، ملاعب بادل تنس وألعاب مائية على الشاطئ"، والتي ستجعل من المدينة قبلة للشباب والسياح على حد سواء، حيث أن التكلفة الاستثمارية للمشاريع الجديدة ستتخطي 300 مليون جنيه.

وشدد على أهمية الاستثمار في البنية التحتية الرياضية، مشيرًا إلى أن المشروعات الجديدة التي سيتم تنفيذها بالمدينة الشبابية بالغردقة ستساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاقتصاد المحلي وزيادة الدخل للمدينة، والذي سيؤدي الى تطوير الخدمات المقدمة لمرتادي المدينة.

رافق الوزير في الجولة الدكتور خالد مسعود رئيس قطاع الشباب اللواء عبدالرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية والدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية فراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر والدكتور عبدالله البحار معاون الوزير للتسويق والاستثمار إيهاب الإبيارى مدير عام الانشاءات الرياضية، محمد عساف مدير عام الانشاءات الشبابية وممدوح خليفة وكيل المديرية للرياضة.