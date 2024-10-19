القاهرة الإخبارية: طيران الاحتلال يخرق جدار الصوت مجددا في جنوب لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية، إن طيران الاحتلال يخرق جدار الصوت مجددا في أجواء الجنوب اللبناني وأنحاء متفرقة من البلاد.

وأضاف خلال مداخلة عبر القاهرة الإخبارية، إن العدوان الإسرائيلي مستمر في الجنوب اللبناني وفي البقاع، لافتا إلى أنه قبل قليل استهدف الاحتلال بغارة جوية بلدة كفر شوبا في قضاء حاصبيا، وهي لم تكن الأولى أو الوحيدة على مدار الساعات الماضية، كما أن مدفعية الاحتلال تستهدف بلدتي كفر شوبا، وكفر حمام، بالقطاع الشرقي للجنوب اللبناني.

وأوضح أن هناك محاولة لتكثيف الاحتلال ضرباته، لمحاولات التسلل بريا إلى جنوب لبنان، وربما تمهد لعملية عدوان بري للقطاع الشرقي للجنوب اللبناني.

وأكد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية، أن حزب الله رصد تحركات لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع الرويسات العلم وموقع السماقة، في محاولة للتسلل البري عبر الجبال، موضحا أنه ربما يكون تكثيف تلك الضربات تمهيدا لعملية عدوان بري للقطاع الشرقي.