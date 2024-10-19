"صاحبنا" تثير أسئلة الصداقة على مسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية

يشهد مسرح الفلكي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عرض المسرحية الكوميدية الغنائية "صاحبنا"، من تأليف وإخراج إيمان ثابت.

يشارك في بطولة المسرحية كلٌ من: سارة السعدني، ومحمد حبيب، ويحيى فودة، ودنيا منير، ونادين الشيّتي. أما مديرة خشبة المسرح فهي نادين رمزي.

تدور أحداث المسرحية حول عالم الصداقات الغريبة والمفاجآت والمشاعر غير المتوقعة، حيث يتم اختبار جميع الصداقات، وتثار جميع الأسئلة، وتطفو جميع الأسرار إلى السطح.

"تيمور" هو الصديق الغائب الحاضر في لقاء خمسة أصدقاء في الساحل الشمالي، حيث تتخذ إجازتهم منعطفًا غير متوقع بعد اكتشاف أن حفل زفاف صديقهم "تيمور" يقام في اليوم نفسه في القاهرة، دون أن يتلقى أيٌ منهم دعوة للحضور.

تضطر المجموعة إلى مواجهة أسئلة واتهامات واكتشافات جديدة بعد معرفتهم بما فعله "تيمور"، لتكشف صداقتهم عن سلسلة من المشاعر الخفية والأسرار وأسئلة الهوية والتمييز الطبقي.

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