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السبت 19 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

"صاحبنا" تثير أسئلة الصداقة على مسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية

جانب من المسرحية
جانب من المسرحية
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يشهد مسرح الفلكي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عرض المسرحية الكوميدية الغنائية "صاحبنا"، من تأليف وإخراج إيمان ثابت.

يشارك في بطولة المسرحية كلٌ من: سارة السعدني، ومحمد حبيب، ويحيى فودة، ودنيا منير، ونادين الشيّتي. أما مديرة خشبة المسرح فهي نادين رمزي.

تدور أحداث المسرحية حول عالم الصداقات الغريبة والمفاجآت والمشاعر غير المتوقعة، حيث يتم اختبار جميع الصداقات، وتثار جميع الأسئلة، وتطفو جميع الأسرار إلى السطح.

"تيمور" هو الصديق الغائب الحاضر في لقاء خمسة أصدقاء في الساحل الشمالي، حيث تتخذ إجازتهم منعطفًا غير متوقع بعد اكتشاف أن حفل زفاف صديقهم "تيمور" يقام في اليوم نفسه في القاهرة، دون أن يتلقى أيٌ منهم دعوة للحضور.

تضطر المجموعة إلى مواجهة أسئلة واتهامات واكتشافات جديدة بعد معرفتهم بما فعله "تيمور"، لتكشف صداقتهم عن سلسلة من المشاعر الخفية والأسرار وأسئلة الهوية والتمييز الطبقي.

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الجامعة الأمريكية بالقاهرة صاحبنا تيمور المسرحية الكوميدية الغنائية مسرح الفلكي