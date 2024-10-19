القاهرة الإخبارية: مكتب نتنياهو يؤكد أنه لم يكن بمنزله أثناء دخول المسيرة

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس، إن صفارات الإنذار قد دوت قبل قليل في عدد من المناطق في الجليل، ولكن اتضح بعد قليل أن الإنذار خاطئ، بالرغم أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية، قالت إنه تم رصد مسيرة أطلقت من لبنان تجاه الجليل، وأن الصافرات قد دوت خشية تسلل المسيرات.

وأضافت أبو شمسية، خلال مراسلتها للإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الإسرائيليين استيقظوا على كابوس المسيرات، وأحدث ذلك حالة من التخبط واللغط الإسرائيلي الداخلي، وخاصة بعد ما تمكنت مسيرة ثالثة من الوصول إلى منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيساريا.

وأشارت المراسلة، إلى أن الطائرات المروحية العسكرية الإسرائيلية لم تتمكن من إيقاع هذه المسيرة وأحدثت أضرار، وقد نشر مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلي فيديو يؤكد فيه أن هذه المسيرة قد ألحقت أضرار بالفعل في منزل نتنياهو، ولكن سرعان ما أخرج مكتب رئاسة الوزراء بيان يقول فيه إن نتنياهو، لم يكن موجود.