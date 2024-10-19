وزير الشباب والرياضة يضع حجر الأساس للمدرسة الرياضية الدولية

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بوضع حجر الأساس للمدرسة الرياضية الدولية بمركز التنمية الرياضية بالغردقة، حيث يُعَد هذا المشروع جزءًا من استراتيجية الوزارة لتعزيز قدرات الشباب المصري في المجال الرياضي وتوفير بيئة تدريب متكاملة.

وتأتي زيارة وزير الشباب والرياضة بهدف متابعة المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة، ودعم الاستثمار الرياضي، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تطوير البنية التحتية الرياضية، مما يسهم في توفير بيئة رياضية متكاملة للشباب المصري.

واشار وزير الشباب والرياضة إلى ان المدرسة الرياضية الدولية المقرر اقامتها تبلغ مساحتها 3500 متر مربع، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 65 مليون جنيه. حيث ستقام خارج الموازنة العامة لوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع القطاع الخاص، كما من المتوقع ان يدر المشروع دخلًا سنويًا يقارب مليون جنيه، مع زيادة سنوية بنسبة 10%.

كما شدد وزير الشباب والرياضة في حديثه على أن المدرسة الرياضية الدولية ستمثل نقطة تحول مهمة في مسيرتنا نحو تطوير الرياضة في مصر. حيث تهدف وزارة الشباب والرياضة من خلالها إلى اكتشاف المواهب الرياضية وايضا تعزيز المهارات لدى الشباب، بالإضافة إلى اتاحة الفرصة لهم للتميز في مختلف الألعاب الرياضية. وتكون نواة رياضية قوية في مختلف محافظات الجمهورية لتدعم صفوف المنتخب الوطني المصري.

وتفقد وزير الشباب والرياضة خلال جولته بمركز التنمية الرياضية عدد من الانشطة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالمركز الدولي للتنمية الرياضية، ومنها "المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي" والذي يهدف إلى اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية الواعدة وتأهيلها للمشاركة في البطولات الدولية.

وكذلك "المشروع القومي للياقة البدنية" والذي يهدف إلى نشر ثقافة اللياقة البدنية بين أفراد المجتمع وتعزيز صحتهم.

وايضا "المشروع القومي للموهبة الحركية" والذي يهدف إلى تطوير المهارات الحركية للأطفال وتعزيز نموهم البدني والعقلي.

وأبطال السباحة الحاصلين على المركز الأول في بطولة السباحة لمراكز الشباب للمحافظات الحدودية الثلاث نسخ متتالية، وفريق الجمباز بالمركز الدولي للتنمية الرياضية، والأبطال الرياضيين من ذوى القدرات والهمم.

رافق معالي الوزير في الجولة الدكتور خالد مسعود رئيس قطاع الشباب اللواء عبدالرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية والدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية فراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر والدكتور عبدالله البحار معاون الوزير للتسويق والاستثمار إيهاب الإبيارى مدير عام الانشاءات الرياضية، محمد عساف مدير عام الانشاءات الشبابية وممدوح خليفة وكيل المديرية للرياضة.