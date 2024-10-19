أمل الحناوي: مشهد المنطقة معرض للتغيير الكلي بعد محاولة استهداف نتنياهو

قالت الإعلامية أمل الحناوي، إن التنبؤ بمصير الشرق الأوسط ومستقبله في غاية الصعوبة فكل الأخبار التي تلاحقنا من قطاع غزة ولبنان وإسرائيل تقود إلى احتمالات واسعة لاحتدام الصراع خلال الساعات المقبلة في الإقليم الجريح الذي يعاني منذ أكثر من عام بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على جبهتي غزة و جنوب لبنان.



وأضافت «الحناوي»، خلال تقديمها برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أنه في خضم التطورات المتلاحقة في المنطقة استيقظ العالم صباح اليوم على نبأ استهداف طائرة مسيرة اطلقت من لبنان لمنزل رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو في مدينة القيسارية المحتلة مما أحدث دوي انفجار كبير وأدى إلى إعلان حالة الاستنفار القصوى في إسرائيل بالتوازي مع قصف صاروخي مكثف من حزب الله اللبناني على عكا وحيفا وذلك بعد حوالي يومين من إعلان اغتيال قوات الاحتلال ليحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

وتابعت: «المشهد الإقليمي يبدو معرض للتغيير الكلي خلال الأيام القادمة في ظل الانسداد السياسي بالمنطقة الذي وصل إلى أقصى مراحلة بسبب التعنت الإسرائيلي في عدم قبوله لشروط مفاوضات وقف إطلاق النار»