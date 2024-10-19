الدوري الإنجليزي.. تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة برينتفورد

أعلن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة برينتفورد، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستضيف فريق مانشستر يونايتد، اليوم السبت، نظيره برينتفورد على ملعب أولد ترافورد، في لقاء ينطلق في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود راسموس هويلوند، هجوم مانشستر يونايتد أمام برينتفورد، رفقة ماركوس راشفورد وأليخاندرو جارناتشو.

ويسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز على برينتفورد، من أجل تصحيح مسار في الدوري الإنجليزي بعد سلسلة من النتائج السلبية في الفترة الأخيرة.

يحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يأتي برينتفورد في المركز الحادي عشر بـ10 نقاط.

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة برينتفورد

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: ديوجو دالوت - ماتياس دي ليخت - جوني إيفانز - ليساندرو مارتينيز

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو - كريستيان إريكسن - برونو فيرنانديز

وفي الهجوم: أليخاندرو جارناتشو - راسموس هويلوند - ماركوس راشفورد.