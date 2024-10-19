البياضي للحكومة: دماء طلاب جامعة الجلالة في أيديكم

تقدم الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي و وزير الصحة و وزير النقل، بعد حادث اتوبيس جامعة الجلالة الذي راح ضحيته حوالي 15 طالب واصيب فيه عدد مماثل.

وقال في طلب الإحاطة: "إن حادث طريق الجلالة الذي راح ضحيته ما يقرب من 15 شابة و شاب من أبنائنا (رحمهم الله) و ما زال هناك مثل هذا العدد في حالة حرجة (شفاهم الله) هو استمرار لمسلسل الفشل و سوء التخطيط الذي برعت فيه الحكومة .

وتوجه بعدد أسئلة منفصلة إلي الوزراء جاءت علي النحو التالي:

اولاً وزير التعليم العالي:

1. موقع الجامعة: تقع الجامعة في وسط الصحراء مدينة تفتقر إلى الخدمات الأساسية والضرورية للطلاب.

2. الإسكان الطلابي: لا توجد أماكن كافية لسكن الطلاب، مما يعرضهم لمخاطر السكن غير الآمن. حاليًا، جامعة الجلالة تضم حوالي ١٢ الف طالب، في حين أن الأماكن المتوفرة لسكن الطلاب لا تتجاوز 2,000 مكان، مما يخلق فجوة كبيرة بين عدد الطلاب والقدرة الاستيعابية للسكن.

3- لا توفر الجامعة وسيلة انتقال آمنة مما جعل الطلاب يضطرون للتعامل مع سيارات خاصة غير مضمون سلامتها و لا سلامة سائقيها .

ثانيا: وزير الصحة

١. الخدمات الصحية: لا توجد مستشفى قريبة تقدم الرعاية الطبية الفورية في الحالات الطارئة مما أدى لزيادة عدد الوفيات أثناء نقل المصابين قبل وصولهم للمستشفى .

٢. الاستجابة الطارئة: أول سيارة إسعاف وصلت بعد ساعة تقريباً من وقوع الحادث، وهو زمن غير مقبول يتسبب في تفاقم الإصابات ويعرض حياة الطلاب للخطر.

ثالثا: لـ وزير النقل

المواصلات، كيف لا توفر الحكومة اي وسيلة انتقال عامة من و إلى مدينة بها جامعة تخدم الالاف من الطلبة غير العاملين بها و غير المشروعات الاخرى المقامة بالمدينة؟!".