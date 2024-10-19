بعد إعلان القرعة.. تعرف على أهم 5 مباريات جماهيرية بالدور الأول من الدوري

أسفرت قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2024-2025، عن مواجهات قوية بين أهم فرق في البطولة المحلية،

وهي المباريات التي تحظي باهتمام جماهيري كبير و ينتظرها الجميع وهم:

-الأهلي والزمالك: الأسبوع الـ 15

ـ الأهلي وبيراميدز: الأسبوع الـ 10

ـ الأهلي والإسماعيلي: الأسبوع الـ 14

ـ الزمالك والإسماعيلي: الأسبوع الـ 12

ـ الزمالك وبيراميدز: الأسبوع الـ 11

ويشهد الدوري للموسم الجديد شكل استثنائي لاول مرة علي طريقة الدوري البلجيكي.



وسوف يقام الدوري من دور واحد ثم ينقسم على مجموعتين في الدور الثاني، وتضم كل مجموعة 9 فرق ليكون مجموع المباريات 25 مباراة لكل فريق بدلا من 34.