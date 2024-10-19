ads
السبت 19 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ندوة توعوية عن أهمية الصحة الإنجابية تنظمها كلية التربية بسوهاج

الندوة
الندوة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظمت كلية تربية بجامعة سوهاج بالتعاون مع جمعية توجية ورعاية المرأة، ندوة توعوية عن الصحه الانجابية، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان المصري” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الدكتور حسين طه عميد الكلية، ايمان فرغل المدير التنفيذى للجمعية.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة علي ضرورة التوعية بأهمية تعزيز الوعي الصحي وتعريف الشباب والشابات هذه المفاهيم في مراحل مبكرة من حياتهم. خاصة ان الصحة الإنجابية لا تقتصر فقط على النساء المتزوجات أو تنظيم الأسرة، بل هي مسؤولية مشتركة تشمل جميع أفراد المجتمع في مختلف المراحل العمرية.

وأضاف الدكتور حسين طه عميد الكلية أن الصحة الإنجابية جزء أساسي من الصحة العامة وتعكس المستوى الصحي للرجل والمرأة في سن الإنجاب.، مضيفاً ان الندوة شارك بها أكثر من ٣٠٠ طالبة وطالب، وتاتي ضمن الندوات التي تنظمها الكليه ضمن مبادرة بداية الرئاسية.

واستعرض كلاً من الدكتور طارق الخطيب، والدكتور حمدى علي التعريف الصحيح الخاص بالصحة الانجابية، واهميتها، وتم  فتح باب المناقشة حول استفسارات المشاركين في كل ما يتعلق بقضايا ومشكلات الصحة الإنجابية بوجه عام.

3627F3C0-7B3B-464C-BEE5-CEE6E8F26242
3627F3C0-7B3B-464C-BEE5-CEE6E8F26242
D04BC941-A14A-4093-93E1-53B2ACAA323E
D04BC941-A14A-4093-93E1-53B2ACAA323E
227437FB-2D22-4E7E-9EEA-819275FC1046
227437FB-2D22-4E7E-9EEA-819275FC1046
CC60E6F3-496B-4A3A-9DEA-4FE3B8299009
CC60E6F3-496B-4A3A-9DEA-4FE3B8299009
الدكتور حسان النعماني الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية جديدة لبناء الإنسان بداية جديدة لبناء الإنسان المصري جامعة سوهاج