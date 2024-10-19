ندوة توعوية عن أهمية الصحة الإنجابية تنظمها كلية التربية بسوهاج

نظمت كلية تربية بجامعة سوهاج بالتعاون مع جمعية توجية ورعاية المرأة، ندوة توعوية عن الصحه الانجابية، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان المصري” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الدكتور حسين طه عميد الكلية، ايمان فرغل المدير التنفيذى للجمعية.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة علي ضرورة التوعية بأهمية تعزيز الوعي الصحي وتعريف الشباب والشابات هذه المفاهيم في مراحل مبكرة من حياتهم. خاصة ان الصحة الإنجابية لا تقتصر فقط على النساء المتزوجات أو تنظيم الأسرة، بل هي مسؤولية مشتركة تشمل جميع أفراد المجتمع في مختلف المراحل العمرية.

وأضاف الدكتور حسين طه عميد الكلية أن الصحة الإنجابية جزء أساسي من الصحة العامة وتعكس المستوى الصحي للرجل والمرأة في سن الإنجاب.، مضيفاً ان الندوة شارك بها أكثر من ٣٠٠ طالبة وطالب، وتاتي ضمن الندوات التي تنظمها الكليه ضمن مبادرة بداية الرئاسية.

واستعرض كلاً من الدكتور طارق الخطيب، والدكتور حمدى علي التعريف الصحيح الخاص بالصحة الانجابية، واهميتها، وتم فتح باب المناقشة حول استفسارات المشاركين في كل ما يتعلق بقضايا ومشكلات الصحة الإنجابية بوجه عام.

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