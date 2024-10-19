رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: الحدث الذي سيحدد مسار التاريخ هو قمة "بريكس"

قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، إن قمة مجموعة بريكس المقبلة ستكون الحدث الرئيسي الذي سيحدد المسار المستقبلي للتاريخ وليس الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.



وكتبت ماتفيينكو عبر قناتها على "تيليجرام": "لقد تغير العالم بشكل كبير. لن تكون الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة الحدث الأكثر أهمية في العام بالنسبة للمجتمع الدولي ولن تحدد المسار المستقبلي للتاريخ، بغض النظر عن مدى رغبة واشنطن في ذلك. ستكون قمة بريكس هذا الحدث"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم السبت.

وأضافت "أعتقد أنه في عام 2024 سيرسخ عامل التنمية البشرية في كازان، وليس في الولايات المتحدة وسيكون للأيام الثلاثة لقمة بريكس ومفاوضات قادة الأغلبية العالمية في عاصمة تتارستان تأثير حاسم على مستقبلنا".

ورأت رئيسة مجلس الاتحاد، الغرفة العليا في البرلمان الروسي، أن قادة الدول ذات السيادة الذين يتصفون بالمسؤولية يدركون هذا، وأن مستوى التمثيل في القمة والعدد المتزايد باستمرار من طلبات العضوية دليل واضح على ذلك واختتمت ماتفيينكو حديثها قائلة: "أنا متأكدة من أن الأخبار القادمة من روسيا ستُتابع في جميع القارات".

وبريكس هي مجموعة أسستها في عام 2006 كل من البرازيل وروسيا والهند والصين، وانضمت إليها جنوب إفريقيا في عام 2011. وفي الأول من يناير 2024، حصلت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا على العضوية الكاملة في المجموعة. وفي الأول من يناير 2024، تولت روسيا رئاسة مجموعة بريكس لمدة عام، يشهد أكثر من 200 حدث مختلف. وستكون قمة بريكس في كازان في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الحدث الرئيسي خلال فترة رئاسة روسيا للمجموعة.