افتتاح الدورة السابعة لمؤتمر البورصة للتنمية بدمياط

افتتح الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط وأحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، مؤتمر البورصة المصرية للتنمية فى دورته السابعة، والذى أٌقيم يوم الخميس، ١٧ أكتوبر الجاي، بمكتبة مصر العامة بدمياط

وذلك بحضور الدكتور حمدان ربيع، رئيس جامعة دمياط والدكتور السعيد عبد الهادي - رئيس جامعة حورس، ومحمد فايد، رئيس الغرفة التجارية بدمياط والدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمى للمحافظة.

وقد توجه أحمد الشيخ بالشكر إلى محافظ دمياط على ترحيبه ودعمه بإقامة النسخة السابعة من المؤتمر، كما رحب برئيسى جامعتى دمياط وحورس، وأعرب الشيخ عن سعادته بتواجده للمرة الثانية فى أقل من عام بمحافظة دمياط للتعريف بسوق المال ، مشيرا الي أن محافظة دمياط تتمتع بصناعات متنوعة ومتعددة، لذا دعا أبناء المحافظة إلى التواجد بسوق المال، للتمتع بالمزايا الاستثمارية التى تعود من القيد بالبورصة، والتى تتيح تنوع كبير بمختلف الأنشطة والمجالات الاستثمارية، حيث لفت رئيس البورصة إلى المفهوم العام للبورصة كسوق لتداول الأوراق المالية التى تُعد سلعة متفردة تخضع لقانون خاص لضمان صحة وسلامة عملية التداول ، وقدم السيد أحمد الشيخ عرض للآليات والمزايا التى تقدمها منظومة القيد فى البورصة.

وصرح رئيس البورصة أن مؤتمر "البورصة للتنمية" هو مؤتمر توعوي لتعزيز دور سوق الأوراق المالية في دعم الكيانات الاقتصادية العاملة بالمحافظات المختلفة، ويعمل بالتعاون والتنسيق مع جمعيات وتجمعات المال والأعمال بها ليساعد الشركات على الوصول الى التمويل اللازم للنمو وتحقيق مستهدفاتها وزيادة حجم أعمالها.

وقال الشيخ: إن البورصة المصرية تسعى إلى الوصول إلى الشركات والمستثمرين وشباب الجامعات في سائر أنحاء الوطن لتعريفهم بالدور الحقيقي للبورصة في الاقتصاد الوطني، فالبورصة عبارة عن منصة للتمويل والاستثمار. وأضاف: البورصة بالنسبة إلى الشركات المقيدة منصة للحصول على التمويلات اللازمة للتوسع والنمو سواء عن طريق زيادات رؤوس الأموال أو عن طريق الاقتراض بإصدار السندات بأنواعها المختلفة، وهي بالنسبة إلى المتداولين منصة للاستثمار في أدوات مالية صادرة عن كيانات اقتصادية تطبق معايير الشفافية والحوكمة.

وقام أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية بتوقيع بروتوكولي تعاون مع كل من الدكتور حمدان ربيع،رئيس جامعة دمياط والدكتور السعيد عبد الهادي، رئيس جامعة حورس وذلك لتعزيز التعاون بين البورصة المصرية والجامعتين في مجالات نشر الثقافة المالية والوعي بمبادئ وأساسيات الأسواق المالية بين طلبة الجامعتين.

وأكد الشيخ حرص إدارة البورصة على نشر الثقافة المالية بين طلبة الجامعات عن طريق تقديم محاضرات وإعداد وتوزيع مواد تعليمية لطلبة الجامعات عن مبادئ البورصة والاستثمار وإمكانية التطبيق باستخدام نموذج محاكاة البورصة (STOCKRIDERS)، كما أشاد باستراتيجية العمل التي تتبناها جامعتي دمياط وحورس لتعزيز سبل التعاون المشترك وتحقيق الاستخدام الأمثل للإمكانيات المتاحة.

كما قام رئيس البورصة المصرية بزيارة مقر الغرفة التجارية بالمحافظة والاجتماع مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة برئاسة محمد عبد اللطيف فايد، واستعرض الطرفان سبل التعاون المشترك لزيادة الوعي بمزايا القيد والاستثمار في البورصة بين مجتمع الأعمال بالمحافظة، كما أجاب رئيس البورصة المصرية عن استفسارات الحضور بشأن اجراءات القيد في البورصة والآفاق التي يتيحها القيد لتوسع الشركات ونمو أعمالها.



واعرب " الدكتور أيمن الشهابى " عن ترحيبه باستضافة محافظة دمياط للنسخة السابعة من مؤتمر البورصة المصرية للتنمية، فهو فرصة جيدة للتعرف على برامج وأنشطة البورصة، وإجراءاتها للمشاركة بسوق المال حيث يعقد المؤتمر ضمن سلسلة المؤتمرات التى يتم اقامتها بمحافظات الجمهورية تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء ، بهدف دعم الاقتصاد الوطنى عبر التعريف بأنشطة البورصة المصرية ونشر ثقافة الاستثمار والادخار وتعريف المواطنين والشركات بمزايا القيد فى البورصة لتحقيق عائد للنمو و تحقيق التنمية.

وأشاد محافظ دمياط باتفاق الشراكة الذي وقع بين البورصة المصرية وجامعتي دمياط وحورس علي هامش المؤتمر وذلك لتعريف طلبة الجامعات بمبادئ البورصة ونشر الوعى بمزايا القيد بالبورصة وأيضًا تعزيز محاور الثقافة المالية، حيث تم الاتفاق علي عقد محاضرات للطلبة عن مبادئ البورصة وتطبيق نموذج محاكاة البورصة، مع توزيع كتيبات إلكترونية تعليمية من قبل البورصة، وتنظيم سلسلة من الندوات لطلاب الجامعتين لنشر الوعى بمزايا القيد بالبورصة ونشر الثقافة المالية.

وتوجه " المحافظ " بالشكر إلى كل منسوبي البورصة المصرية على تلك الجهود المبذولة لدعم رؤي الدولة التنموية ، مؤكدا دعم المحافظة الكامل لتلك المخططات ودعا أبناء المحافظة افراد وشركات إلى المشاركة بسوق المال المصرية والاستفادة من مزاياه.

وعلى صعيد آخر، وجه الدكتور حمدان ربيع الشكر إلى محافظ دمياط على دعمه المستمر لجامعة دمياط ، مؤكدًا أن الجامعة تطلع دومًا إلى التواصل والدائم مع المحافظة لتحقيق التنمية و خدمة أبناء دمياط، ورحب رئيس الجامعة بالتعاون مع البورصة لتعريف الطلاب بأنشطة البورصة والمشاركة المجتمعية لدعم الطلاب.

ورحب أيضًا رئيس جامعة حورس على التعاون مع البورصة المصرية ، حيث وجه الشكر إلى محافظ دمياط على رعايته ودعمه لهذا البروتوكول، وأشار إلى أن جامعة حورس حريصة دائماً على المشاركة بالمبادرات التى ترعاها المحافظة وتعزيز المشاركات المجتمعية للجامعة.



وأكد الأستاذ محمد فايد حرص الغرفة التجارية بدمياط على المشاركة بالمؤتمر، والاتفاق على اطلاق ورش عمل بالتعاون مع البورصة لتعريف أصحاب المشروعات والشركات بالمزايا التى تقدمها البورصة ، و تشجعيهم على التواجد بسوق المال.