نائب يتقدم ببيان عاجل للحكومة بعد ارتفاع أسعار المحروقات

تقدم الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ببيان عاجل لمجلس النواب بعد رفع أسعار المحروقات موجه لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي.

وقال في طلب الأحاطة: "مرة أخرى تقرر الحكومة رفع أسعار المحروقات وزيادة أعداد المواطنين المتضررين من غلاء الأسعار، هذه المرة لم تكن مفاجئة، بل هي استمرار طبيعي لمسلسل الفشل الذي تنتجه وتخرجه الحكومة".

وتابع عضو مجلس النواب: قررت الحكومة مساء الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ رفع أسعار المحروقات مجددًا، لتكون هذه الزيادة رقم ١١ خلال ١٠ سنوات، وقد جاءت أعلى نسبة زيادة على السولار، بنسبة ١٧.٤٪، مما يتناقض مع نظرية الدعم لمستحقيه التي تتغنى بها الحكومة، ويزيد الأعباء على أسعار السلع والخدمات، مما يسحق المواطنين الأكثر احتياجًا ويقضي تمامًا على القلة من الطبقة الفقيرة التي ما زالت تحاول البقاء".

وتسأل النائب هل تعيش الحكومة في نفس البلد معنا؟ هل تشعر بنتائج قراراتها على الطبقات التي تم سحقها؟ هل تدرك أنها تؤجج مشاعر الغضب واليأس وتُهدد الاستقرار الداخلي بتلك القرارات غير المسؤولة؟.



وأختتم حديثه قائلًا: "أخيرًا، ماذا أنتم فاعلون؟ هل أنتم قادرون على تعويض المواطنين وتقديم الحماية الاجتماعية للفقراء الذين يعانون من زيادة أسعار المحروقات وينسحقون أمام انفجار الأسعار الذي تعجز الحكومة عن مواجهته؟".

