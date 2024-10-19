التعليق الأول لتامر عاشور بعد حفله بالأمس بمهرجان الموسيقى العربية

أبدي الفنان تامر عاشور سعادة كبيرة، بعد حفله بالأمس ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ ٣٢، والتي نجح من خلالها في تقديم حفل مميز وسط حضور جماهيري كبير.

ونشر الفنان تامر عاشور علي صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة له من الحفل ليشارك بها جمهوره.

منشور الفنان تامر عاشور

وعلق على الصورة "امبارح كان يوم كله سحر وجمال في قلب القاهرة، ومهرجان الموسيقي العربية وسط جمهور عظيم وكبير، في دار الأوبرا المصرية".

وتابع الفنان تامر عاشور رسالته "اتبسط جداً بحضوركم، واتبسط بالاجواء ويوم فعلاً ميتنسيش مع الأوركسترا وفرقتي الموسيقية بقيادة المايسترو سعيد كمال".

وإختتم الفنان تامر عاشور رسالته "عدي يوم وهستناكم النهارده في الليلة التانية باجمل ما فيها".

يضم مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ ٣٢، عدد كبير من الحفلات الغنائية، مع أهم نجوم الغناء فى العالم العربى، وتستمر الفعاليات التي بدأت الأسبوع الماضي، وتستمر علي مدار الأيام المقبلة.