الأهلي يواجه سيراميكا بالجولة الأولى بالدوري الجديد

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سيراميكا في أول جولة بالنظام الجديد لبطولة الدورى الممتاز .

وتُقام المباراة على ملعب استاد القاهرة.

انطلقت مراسم قرعة الدوري المصري لكرة القدم للنسخة الجديدة والتي تقام بمقر الجبلاية بمشروع الهدف في مدينة السادس من أكتوبر.

ويشهد الدوري للموسم الجديد شكلا استثنائيا لأول مرة على طريقة الدوري البلجيكي.

وهو أن يقام الدوري من دور واحد ثم ينقسم إلى مجموعتين في الدور الثاني، وتضم كل مجموعة 9 فرق ليكون مجموع المباريات ٢٥ مباراة لكل فريق بدلا من ٣٤.

يذكر أن الأهلي هو صاحب لقب الدوري المصري للنسخة الأخيرة.