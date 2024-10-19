ads
السبت 19 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يواجه سيراميكا بالجولة الأولى بالدوري الجديد

الاهلي
الاهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سيراميكا في أول جولة بالنظام الجديد لبطولة الدورى الممتاز .
وتُقام المباراة على ملعب استاد القاهرة.

انطلقت مراسم قرعة الدوري المصري لكرة القدم للنسخة الجديدة والتي تقام بمقر الجبلاية بمشروع الهدف في مدينة السادس من أكتوبر.
ويشهد الدوري للموسم الجديد شكلا استثنائيا لأول مرة على طريقة الدوري البلجيكي.
وهو أن يقام الدوري من دور واحد ثم ينقسم إلى مجموعتين في الدور الثاني، وتضم كل مجموعة 9 فرق ليكون مجموع المباريات ٢٥ مباراة لكل فريق بدلا من ٣٤.

يذكر أن الأهلي هو صاحب لقب الدوري المصري للنسخة الأخيرة.

الأهلى الدوري الممتاز