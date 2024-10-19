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السبت 19 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

في ذكراها الـ11.. السريان الأرثوذكس يحيون ذكرى مذبحة صدد بسوريا

جانب من الصلوات
جانب من الصلوات
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أحيا السريان الأرثوذكس اليوم ذكرى مذبحة صدد والأحداث الأليمة التي مرت بها البلدة وأبنائها في سوريا عام 2013،حيث أقاموا القداس الإلهي في كنيسة القديسين مار سركيس ومار باخوس في صدد .

وشارك خلال الصلوات الأب القس إبراهيم فرح يعاونه الآباء الكهنة الافاضل الخوري تامر العويل والقس مطانس صطوف والقس فيلبس الست، وخلال القداس تحدث الأب ابراهيم عن هذا الحدث الأليم ذاكرا بالرحمة شهداء صدد وشهداء سورية، مؤكداً بأنها في الوقت نفسه صلاة شكر لله الذي حمى صدد آنذاك ولا يزال يحمينا ويقوينا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.

ونقل الأب إبراهيم محبة وصلاة راعي الأبرشية المطران مار تيموثاوس متى الخوري إلى الأهل في بلدة صدد وقد تعذر حضوره معهم، داعيا لهم و لعائلاتهم بالصحة والعمر المديد و بالرحمة لجميع الشهداء.

 


 

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