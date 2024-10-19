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السبت 19 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الهند: إصابة جنديين في انفجار عبوة ناسفة بولاية "تشهاتيسجاره"

الجيش الهندي
الجيش الهندي
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أعلن الجيش الهندي، اليوم السبت، إصابة اثنين من جنوده في انفجار عبوة ناسفة أثناء قيامهم بدورية في مقاطعة "نارين بور" بولاية "تشهاتيسجاره" الواقعة وسط البلاد.

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن الجيش: إن "الانفجار وقع عندما شن مجموعة من المتمردين هجوما على دورية تابعة له وقاموا بتفجير عبوة ناسفة كانت بحوزتهم"، إلا أنها لم تشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

وفي حادث منفصل بالولاية ذاتها، أعلنت الشرطة الهندية مصرع 38 متمردا على الأقل خلال مواجهات مع قوات الأمن في إحدى الغابات الواقعة بالقرب من حدود مدينتي "دانتيوادا" و"نارين بور".

الجيش الهندى انفجار عبوة ناسفة تشهاتيسجاره