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السبت 19 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أحمد دياب يكشف موعد انطلاق الموسم الجديد للدوري

احمد دياب
احمد دياب
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كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، عن موعد انطلاق الدوري المصري، والذي سيبدأ 30 أكتوبر الجاري وسينتهي 30 مايو 2025.

 

وأشار إلى انطلاق مراسم قرعة الدوري المصري لكرة القدم للنسخة الجديدة، والتي تقام بمقر الجبلاية بمشروع الهدف في مدينة السادس من اكتوبر.


وأوضح أن الدوري للموسم الجديد يشهد شكل استثنائي لاول مرة علي طريقة الدوري البلجيكي.


ولفت إلى أنه  سيقام الدوري من دور واحد، ثم ينقسم علي مجموعتين في الدور الثاني، وتضم كل مجموعة 9 فرق ليكون مجموع المباريات ٢٥ مباراة لكل فريق بدلا من ٣٤.

يذكر أن الأهلي هو صاحب لقب الدوري المصري للنسخة الأخيرة.

أحمد دياب أهم تصريحات