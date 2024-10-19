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السبت 19 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد أحد مراكز فحص عدادات التاكسي وإعادة معايرته

علي التعريفه الجديده..

جانب من جولة المحافظ
جانب من جولة المحافظ التفقدية
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قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم السبت بجوله تفقدية بشوارع مدينة المنصوره تفقد خلالها أحد مراكز فحص عدادات التاكسي وإعادة معايرته علي التعريفه الجديده ، وتحدث الي العاملين بمركز الفحص حول آلية ضبط العمل بسيارات التاكسي وأكد لهم علي أنه سيكون هناك حسم وحزم مع سائقي التاكسي في حالة عدم الالتزام بالبنديره الجديدة .

كما تفقد موقف الاتوبيس الجديد للتأكد من الالتزام بالتعريفة المقررة ولصق الاسيتكارات وشدد علي عدم استغلال المواطنين والالتزام بالتعريفه التي حددتها اللجنه العليا للمواقف ، ووجه لرئيس حي شرق بلصق الاسيتكارات علي جميع سيارات الاجره والسرفيس .
كما تفقد الحاله المروريه بالمدينه للتأكد من عدم وجود تكدسات مرورية وتوافر سيارات السرفيس لنقل الطلاب والمواطنين .
كما تفقد حالة النظافه العامه  ورفع الاشغالات بشوارع المدينة ووجه لرؤساء الاحياء بتكثيف أعمال النظافه والتنسيق مع شرطة المرافق لرفع كافة الاشغالات من شوارع المدينه .

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