جامعة بنها ضمن أفضل الجامعات العربية بتصنيف "كيو إس" البريطاني 2025

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، ظهور نتيجة تصنيف QS للجامعات العربية لعام 2025، وأنه قد جاءت الجامعة بالمركز 114 بين الجامعات العربية من بين 246 جامعة بـ 20 دولة عربية، وبالمركز رقم 17 على الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة بمصر، من بين 36 جامعة مدرجة بالتصنيف.

وأشار"الجيزاوي" إلى أن تصنيف "كيو إس" البريطاني يعتمد على عدة معايير منها السمعة الأكاديمية ونسبة أعضاء هيئة التدريس، إلى الطلاب وعدد اعضاء هيئة التدريس الدوليين ونسبة التحاق الطلبة الدوليين، ونسبة حملة الدكتوراة من أعضاء هيئة التدريس ونسبة عدد الأبحاث المنشورة إلى عدد أعضاء هيئة التدريس ونسبة عدد الاستشهادات بالأبحاث للمدرسين وتأثير الجامعة على شبكة الإنترنت.

كما تتضح أهمية هذا التصنيف في تقييم البرامج والخريجين حيث تعد معايير التقييم مؤشرات عملية وعلمية لتقييم الجامعات، والاعتراف ببرامجها وشهاداتها ومراجعتها باستمرار لتطوير خطط وسياسات التعليم العالي.