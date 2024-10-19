مندوب الشركة المنظمة للدوري: سعيد بأنني ساهمت بجزء في هذا الفصل الجديد

تحدث فيليب هانيمان، مندوب الشركة الألمانية التي تشرف على تنظيم جدول بطولة الدوري الموسم الجديد 2024-2025، عن الدور الذي قامت به شركتهم لتنظيم مباريات المسابقة، وقام بتوجيه الشكر إلى الشركة المتحدة للرياضة على الدعم الذي قدمته خلال قيامهم بمهمتهم خلال الفترة السابقة.

وتابع هانيمان، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المقام حالياً فى مشروع الهدف للكشف عن مراسم قرعة الدوري الموسم الجديد، "سعيد بأنني ساهمت بجزء في هذا الفصل الجديد، وأشكر الشركة المتحدة وكل هذا الدعم، هذا شيء عظيم وشركتنا تعمل في جميع الرياضات ونعمل بمثابة حالة قوية في مجال تنظيم الجداول ونستخدم الذكاء الاصطناعي ولدينا خبرة 15 عاماً".

انطلقت مراسم قرعة الدوري المصري لكرة القدم للنسخة الجديدة والتي تقام بمقر الجبلاية بمشروع الهدف في مدينة السادس من اكتوبر.

ويشهد الدوري للموسم الجديد شكل استثنائي لاول مرة علي طريقة الدوري البلجيكي.

وهو انا يقام الدوري من دور واكد ثم ينقسم علي مجموعتين في الدور الثاني وتضم كل مجموعة 9 فرق ليكون مجموع المباريات ٢٥ مباراة لكل فريق بدلا من ٣٤.