السوبر المصري.. أحمد الشناوي يتحدث عن مواجهة الزمالك ويوجه رسالة لـ"العميد"

كشف أحمد الشناوي، حارس وقائد نادي بيراميدز أن استعدادات فريقه لمواجهة الزمالك في نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال الذي يقام في الإمارات وتحدث ايضا عن استبعاده من اختيارات حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني.

وقال أحمد الشناوي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة بيراميدز والزمالك، إن لاعبي الفريق والجهاز الفني، في غاية التركيز وسنواجه فريقا كبيراً ونتمنى التوفيق، و أن بيراميدز ينافس في جميع البطولات منذ أن ظهر في الدوري المصري، متمنيًا أن تكون مباراة الغد امام الزمالك لائقة بالكرة المصرية.

وأضاف:"هذه ليست أول مباراة ألعبها ضد الزمالك منذ رحيلي وأحترم نادي الزمالك وهذا احتراف وستبقى بطولة نتنافس فيها".

وأكد أحمد الشناوي:" أنا أعمل بشكل جيد سواء تم اختياري للمنتخب أم لا وانضمامي لصفوف المنتخب أو لا ليس فقط الحافز من أجل اجتهادي مع بيراميدز أنا أحصل على أموال نظير العمل، وأنا بطل الكأس ووصيف الدوري".

وأشار الشناوي إلى أنه يلعب مع فريقه كل المباريات ويرى أن الاستبعاد ليس بالمستوى الفني من الممكن أن يتوجه هذا السؤال إلى الكابتن حسام حسن.