نائب محافظ الدقهلية: حملة تفتيش مفاجئة علي عدد من المواقف العمومية

قام الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية اليوم السبت بحملة تفتيش مفاجئة علي عدد من المواقف العموميه بمدينة المنصوره ودكرنس وشربين لمتابعة انتظام العمل بالمواقف والالتزام بالتعريفه المقرره ، حيث شملت حملة التفتيش ( موقف قولنجيل - موقف الاتوبيس الجديد - موقف دكرنس الحضاري - موقف شربين ) وذلك بناءاً علي تكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بالمرور علي كافة المواقف بنطاق المحافظة لضبط العمل بها .



جاء ذلك بحضور المحاسب أحمد البنداري مدير عام المواقف بالمحافظة ، و محمد أمين رئيس حي شرق المنصوره ، والمحاسب هاني سليمان رئيس مركز ومدينة شربين .



وصرح " العدل " بأن الحمله أسفرت عن تحرير عدد 13 مخالفة وتم فرض غرامات فوريه علي أصحاب تلك السيارات قيمة المخالفه الواحده 600 جنيه بسبب عدم الالتزام بالتعريفة المقررة وتقسيم الخطوط وشكاوي المواطنين منهم .

وأشار " نائب المحافظ " إلي أن هناك حملات مكثفة علي جميع المواقف بنطاق المحافظه للتأكد من التزام السائقين بالتعريفه المقرره ولصق الاسيتكارات بالتعريفه الجديده ، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين .

وأكد " العدل " علي أنه لن يكون هناك تهاون مطلقاً مع أي شخص يخالف التعريفة المقرره ويقوم بتقسيم الخطوط وسيتم فرض غرامات ماليه والغاء خط السير نهائياً في حالة تكرار المخالفه أكثر من مره .

وأوضح " نائب المحافظ " بأن غرفة العمليات بمركز الشبكه الوطنيه بالمحافظه تعمل علي مدار 24 ساعه لتلقي شكاوي المواطنين في هذا الشأن من خلال الارقام التاليه : (0502314880//0502327792//0502316644) .

IMG-20241019-WA0112

IMG-20241019-WA0104

IMG-20241019-WA0100

IMG-20241019-WA0098

IMG-20241019-WA0091

IMG-20241019-WA0089

IMG-20241019-WA0085

IMG-20241019-WA0081

IMG-20241019-WA0080

IMG-20241019-WA0079

IMG-20241019-WA0077

IMG-20241019-WA0076

IMG-20241019-WA0075