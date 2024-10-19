طلب إحاطة بشأن عدم تطبيق قوانين سير النقل على بعض الطرق الزراعية المتهالكة

تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة، ووزيري النقل والتنمية المحلية، بشأن تهالك الطرق الزراعية وعدم وجود ضوابط أو تطبيق أي قوانين عليها سواء في سير النقل أو السرعات كل المخالفات المرورية لم يتم تطبيقها.

وكشفت راوية مختار، معاناة المواطنين من السير على بعض الطرق الزراعية المتهالكة خاصةً لعدم وجود ضوابط أو تطبيق أي قوانين عليها سواء في سير النقل أو السرعات كل المخالفات المرورية لم يتم تطبيقها. كما أنه لا يوجد بها نظام مرور منضبط أو لافتات إرشادات مرورية.

وأشارت عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة، إلى مرور سيارات النقل على تلك الطرق في أوقات عشوائية، بينما في أي بلد آخر يتم سيره في أوقات محددة، وهو يعتبر مخالفات واضحة. لافتة إلى أن من ضمن المخالفات المرورية على تلك الطرق، سريان النقل في الحارات غير المخصصة له وبأوقات تشكل خطورة في سير السيارات على هذه الطرق.

وبناءً عليه، طالب راوية مختار الحكومة بضرورة الإسراع في تطوير الطرق الزراعية التي تشهد مخالفات مرورية.