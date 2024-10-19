وزير الشباب يتفقد نادي الغردقة الرياضي

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، نادي الغردقة الرياضي، وذلك للوقوف على مدي جاهزية النادي واستعداده لاستقبال اعضاءه وكذلك الخدمات المقدمة من النادي، بالإضافة إلى مشروعات التطوير ورفع الكفاءة التي تتم بالنادي، حيث كان في استقباله إدارة النادي والجهاز الفني.

حيث حرص الدكتور أشرف صبحي، خلال زيارته المفاجاة على الاستماع لعدد كبير من العاملين في النادي للوقوف على الاحتياجات الفعلية للنادي، والاطلاع على سير العمل والبرامج التدريبية التي يتم تنفيذها.

وفي حديثه أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على ان نادي الغردقة الرياضي يعد من المنشآت الحيوية في محافظة البحر الأحمر، ويجب العمل على استمرارية تطويره بما يتناسب مع احتياجات الأعضاء والرياضيين. ولذلك كان حريصا على زيارته خلال الجولة التفقدية بمحافظة البحر الأحمر، مؤكدا ان وزارة الشباب والرياضة تضع على عاتقها مسؤولية متابعة كافة المنشآت الرياضية في مصر لضمان تقديم أفضل الخدمات وتحقيق أعلى مستويات الجودة. سنواصل دعم هذه المنشآت وتعزيز دورها في تطوير الرياضة، تماشيًا مع رؤية الدولة لتعزيز الاستثمار في البنية التحتية الرياضية وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع.