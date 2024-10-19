لبنان: 4 شهداء في غارة إسرائيلية على بلدة بعلول في البقاع الغربي

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم السبت، بسقوط 4 شهداء في الغارة الإسرائيلية على شقة سكنية في بلدة بعلول في البقاع الغربي.

وأشارت الوكالة إلى أنه من بين الـ 4 شهداء رئيس بلدية سحمر حيدر شهلا، بالإضافة إلى عدد من الجرحى، مضيفة أن العمل لا يزال جاريا بحثا عن مفقودين تحت الركام.

وأضافت أن طيران الاحتلال شن سلسلة غارات جوية في النبطية، واستهدف خلالها بلدة ياطر، وتول، وأطراف بلدة الجميجمة في قضاء بنت جبيل، وبلدة بيت ليف، بالإضافة إلى شن غارات على وادي الحجير، وأطراف بلدتي القصير والقنطرة، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف بلدتي القوزح وعيتا الشعب، وبلدات القوزح، وكفرا، وحانين.

كما شن الطيران الإسرائيلي غارة مستهدفا أطراف بلدة أنصار، وأخرى على بلدة عبا لجهة قلعة ميس، وثالثة مستهدفا المنطقة بين بلدتي أنصار وبريقع.

ونفذ طيران الاحتلال غارات على بلدة قانا، وقبريخا، وديرقانون - رأس العين، والطيري، والجميجمة، والزرارية، وعبا، كما أغار مستهدفا منطقة مفتوحة بين بلدتي الصرفند والبيسارية، بالإضافة إلى غارة جوية استهدفت المنطقة الواقعة بين صديقين وكفرا ورشكنانيه شرق مدينة صور.

وفي بعلبك، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على منطقة بوداي، بالإضافة إلى غارة على بلدة الأنصار.