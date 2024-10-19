تسريح العمال فى عام 2024.. ميتا تبدأ في الاستغناء عن موظفي واتساب وإنستجرام

قامت شركة ميتا بتسريح عدد من الموظفين في واتساب وإنستجرام، لإعادة تنظيم مواردها مع "أهدافها الإستراتيجية".

حيث أكد متحدث باسم ميتا في بيان له، أن بعض الفرق كانت تجري تغييرات لتتلائم مع أهدافها بعيدة المدى واستراتيجية الموقع، ولم يتم الافصاح عن تفاصيل خاصة عن عدد الموظفين المتأثرين.

وأوضحت ميتا في بيان: "يشمل ذلك نقل بعض الفرق إلى مواقع متعددة، ونقل بعض الموظفين إلى أدوار متنوعة ". "في مثل هذه المواقف، عندما يتم إلغاء أحد الأدوار، فإننا نعمل جاهدين لتوفير فرص جديدة للموظفين المتأثرين."

ووفقا لموقع ذا فيرج التقني، التي صرحت لأول مرة عن عمليات التسريح، إن التخفيضات تم إجراؤها عبر الفرق التي تشمل خدمة المراسلة واتساب وإنستجرام ووحدة تكنولوجيا الواقع الافتراضي Reality Labs التابعة لشركة ميتا.

ومن بين المتأثرين بالقرار "جين مانشون وونج، وهي مهندسة برمجيات مشهورة بإكتشاف ميزات لم يتم إصدارها في تطبيقات الوسائط الاجتماعية المعروفة قبل انضمامها إلى ميتا في عام 2023.

أصدرت شركة ميتا جولات عديدة لتسريح العمال لتعديل طاقم العمل لديها بعد أن قامت بتعيينهم بقوة خلال الوباء، وفي وقت سابق من هذا العام، ألغت الكثير من الوظائف في Reality Labs بعد تسريح والاستغناء عن 11000 موظف في عام 2022.

وفي العام الماضي، تم إلغاء 10000 وظيفة أخرى حيث اعتبر الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج عام 2023 "عام الكفاءة".

كتبت وونج في تدوينه على ثريدز: "ما زلت أحاول معالجة هذا الأمر ولكنني أبلغت أن دوري في ميتا قد تأثر".