مدكور يتفقد "نبروه المركزى" ويبحث احتياجات المستشفى.. صور

أجرى الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم السبت، زيارة تفقدية لمستشفى نبروه المركزى اطلع خلالها على سير العمل ومبنى الاستقبال الجديد المجهز وفق أحدث المعايير الطبية.

فيما استهل مدكور الزيارة يرافقه الدكتور محمد نبيه العربى مدير المستشفى والدكتور أحمد المصرى نائب المدير بتفقد المبنى الجديد المكون من دور أرضي وثلاث طوابق علوية ويضم عيادات خارجية وأقسام داخلية ، بالإضافة إلى قسم عمليات جراحية وحضانة وغسيل كلوى وغرف إقامة وصيدليات وخدمة معاونة.

واستكمل مدكور الجولة بتفقد الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى ، كالعناية المركزة والحضانات للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة بها مشدداً على الالتزام باتباع سياسات مكافحة العدوى وأعمال الجرد والتطهير.

كما استمع وكيل الوزارة إلى المرضى وذويهم، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، ووجه مدير المستشفى بتوفير كافة الرعاية الصحية لهم.

وعلى هامش الزيارة عقد وكيل وزارة الصحة اجتماعا مع مدير المستشفى ورؤساء الأقسام بها لمناقشة السلبيات واحتياجات المستشفى ووضع خطة تصحيحية لها خلال مدة زمنية محددة.

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