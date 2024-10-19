تعرف على قرارات اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربي للغوص والإنقاذ

عقد الاتحاد العربي للغوص والانقاذ برئاسة كابتن سامح الشاذلي، اليوم السبت الموافق 19 اكتوبر، اجتماع مجلس ادارة الاتحاد بحضور كل من: طلال السرحان (الكويت)، نائب الرئيس؛ شرحبيل ماضي (الأردن)، نائب الرئيس؛ فواز زلوم (فلسطين)، عضو (عبر تطبيق زوم)؛ سعيد الغزاوي (ليبيا)، عضو؛ الأستاذة ريناتي الطراونة (الأردن)، عضو؛ أيمن جبر (الأردن)، الأمين العام؛ يسري عبد الفتاح (مصر) أمين عام مساعد؛ محمود الطراونة، المستشار القانوني؛ وقد حضر بصفة مراقب: الدكتور باسل الشاعر مندوب اتحاد الاتحادات الرياضية العربية، الحبيب شريف رئيس الجامعة التونسية للغوص والانقاذ، محمد الزروق الجمعية الليبية للغوص والانقاذ.

وافتتح سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد الاجتماع بالترحيب بالمشاركين وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين ولبنان ووجه الكلمة للدكتور باسل الشاعر مندوب اتحاد الاتحادات الرياضية العربية الذي بدوره أثنى على المجهود الكبير والمشاركة القوية لللاتحاد العربي للغوص والانقاذ من خلال منتسبيه من الاتحادات الأعضاء، وقد شكر الدكتور باسل الشاعر سعادة رئيس الاتحاد العربي للغوص والانقاذ سامح الشاذلي والمكتب التنفيذي على التطور الكبير في الأداء الاداري والرياضي.

وخلال الاجتماع تم التصديق على العديد من القرارات أهمها:

الموافقة على عقد الجمعية العمومية الانتخابية بتاريخ 6 مايو 2025 في مدينة شرم الشيخ مصر.

الموافقة على اقامة البطولة العربية لسباحة الزعانف حمامات سباحة ومياه مفتوحة في تونس في الفترة من 3 – 7 سبتمبر 2025.

الموافقة على اقامة البطولة العربية للتصوير تحت الماء في مدينة طبرقة – تونس في العام 2025 على أن يتم تحديد الموعد قبل 31/12/2024.

وتقدم الاتحاد المصري للغوص والانقاذ بطلب نقل مقر الاتحاد العربي للغوص والانقاذ من المملكة الأردنية الهاشمية الى جمهورية مصر العربية.