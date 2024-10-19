بمشاركة 11 دولة عربية.. مصر تحتضن مسابقة لمدارس الأبطال الموحدة للأولمبياد الخاص

تستعد مصر لاستضافة المسابقة الإقليمية الأولى لمدارس الأبطال الموحدة للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الاوسط وشمال افريقيا ، والتي ستقام لأول مرة على مستوى العالم في الفترة من 22 إلى 27 أكتوبر الجاري بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة.

تأتي هذه المسابقة في إطار جهود تعزيز الدمج والتواصل بين الطلاب ذوي الإعاقة وأقرانهم من غير المعاقين حيث ستجمع أكثر من 200 طالب وطالبة من مختلف الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أعرب المهندس أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي، عن سعادته الكبيرة باستضافة مصر للمسابقة الإقليمية الأولى لمدارس الأبطال الموحدة، مؤكدًا أنها تمثل خطوة تاريخية نحو تعزيز الدمج والتواصل بين الشباب ذوي الإعاقة وأقرانهم من غير المعاقين مما يسهم في بناء مجتمع أكثر شمولاً وتقبلاً .

وأشار عبد الوهاب إلى أن هذا الحدث يأتي في اطار مبادرة المدارس الابطال الموحدة التي اطلقها الاولمبياد الخاص الدولي برعاية سمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة والتي تعزز الدمج المجتمعي للرياضيين بالاولمبياد الخاص من خلال التعليم والرياضة معا مما يسهم في تعزيز الوعي حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويعكس التزام الأولمبياد الخاص بتحقيق الشمولية في المجتمع.

كما أعرب " عبدالوهاب" عن شكره للجامعة الامريكية بالقاهرة والمنظمات المعنية على جهودهم في استضافة وتنظيم هذه الفعالية الهامة، مضيفا الي أن هذه المسابقة ستكون منصة لتعزيز الروابط الثقافية والرياضية بين الشباب

من جانبه قال المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري أن تنظيم مصر للمسابقة الإقليمية الأولى لمدارس الأبطال الموحدة هو تجسيد لرؤيتنا في تعزيز الدمج والتفاعل بين الشباب ذوي الإعاقة وأقرانهم ، نحن نؤمن بقوة بأن الرياضة تُعد وسيلة فعالة لبناء الجسور وتعزيز العلاقات بين جميع فئات المجتمع.

اضاف "هاني" بأن استضافة هذا الحدث في مصر يمثل فرصة ذهبية لعرض قدرات وإمكانات هؤلاء الشباب، ويعكس التزامنا بتوفير بيئة شاملة ومحفزة للجميع. نشكر كل من ساهم في إنجاح هذه الفعالية، ونأمل أن تترك هذه المسابقة أثرًا إيجابيًا على جميع المشاركين والمجتمع ككل."

تشمل الفعاليات مسابقة رياضية موحدة"مدمجة" في رياضة كرة السلة 3x3 تشارك فيها مصر ب ٨ فرق من ٨ مدارس وهي جميعها التي تأهلت من خلال المسابقة الوطنية التي اقيمت مؤخرا في شهر سبتمبر السابق بينما تشارك الامارات ب ٤ فرق والمغرب ٣ فرق والاردن ٣ فرق ليبلغ اجمالي عدد المدارس المشاركة ١٧ مدرسة من مختلف برامج الاولمبياد الخاص المشاركة .

ويقام خلال تلك الفترة بالجامعة الامريكية بالقاهرة الجديدة مؤتمر المدارس الابطال الموحدة للاولمبياد الخاص الدولي للشرق الاوسط وشمال افريقيا تحت عنوان التفوق في الأداء: توسيع نطاق مدارس الأبطال الموحدة في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمشاركة برامج الاولمبياد الخاص من دول الجزائر والبحرين والكويت وموريتانيا والمغرب وعمان والسعودية وتونس والامارات العربية المتحدة بالاضافة الي مصر .