اليوم.. انطلاق بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش 2024 بمشاركات مصرية كبيرة

تنطلق اليوم السبت، فعاليات بطولة أمريكا المفتوحة 2024، إحدى بطولات الرابطة العالمية لمحترفين الإسكواش "PSA" الكبرى البلاتينية للرجال والسيدات، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الاميركية خلال الفترة من 19 إلى 26 اكتوبر، بمجموع جوائز 213.5 ألف دولار لكل منهما.



يشارك فى البطولة 32 لاعب و32 لاعبة بالنظام الجديد وهو الصدام المبكر بين اللاعبين الكبار لزيادة الإثارة منذ الأدوار الأولى .

وجاء اللاعبين المصريين المشاركين فى البطولة كالتالى:

* الرجال:

- علي فرج المصنف الأول.

- مصطفى عسل المصنف الثانى.

- مازن هشام المصنف الخامس.

- كريم عبد الجواد المصنف السادس.

- طارق مؤمن المصنف السابع .

- يوسف سليمان المصنف 10.

- علي أبو العينين المصنف 12.

- يوسف إبراهيم المصنف 14.

- فارس دسوقى المصنف 15.

- محمد الشربينى المصنف 18.



* السيدات:

- نور الشربينى المصنفة الأولى.

- نوران جوهر المصنفة الثانية.

- هانيا الحمامى المصنفة الثالثة.

- روان العربى المصنفة الثامنة.

- أمينة عرفى المصنفة 10.

- فيروز أبو الخير المصنفة 12.

- سنا إبراهيم المصنفة 15.

- ملك خفاجى المصنفة 19.

- هنا رمضان المصنفة 22.

- سلمى الطيب المصنفة 28.

- نور أبو المكارم المصنفة 29.

- منة حامد المصنفة 30 .