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السبت 19 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مرموش يتصدر تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام باير ليفركوزن بالدوري الألماني

عمر مرموش نجم آينتراخت
عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني
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أعلن دينو توبمولر، المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة باير ليفركوزن، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الألماني.

يحل مرموش رفقة آينتراخت فرانكفورت، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره باير ليفركوزن بملعب باي أرينا، في لقاء ينطلق في الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

يتصدر مرموش تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام باير ليفركوزن، ويعاونه الفرنسي الشاب هوجو إيكيتيكي في الخط الهجومي.

وتوج مرموش منذ أيام، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني عن شهر سبتمبر الماضي، كما حصد جائزة لاعب الشهر في نادي آينتراخت فرانكفورت.

ويتألق عمر مرموش خلال الموسم الجاري، حيث يتصدر قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد أهداف، بعدما خاض 6 لقاءات.

ويحتل آينتراخت فرانكفورت، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 13 نقطة، بينما يأتي باير ليفركوزن سادسًا بـ11 نقطة.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت لمواجهة باير ليفركوزن 

حراسة المرمى: كيفين تراب 

خط الدفاع: كريستنسن - توتا - روبن كوخ - آرثر ثياتي 

خط الوسط: إريك إيبيمبي - ماريو جوتزه - هوجو لارسون - نكونكو 

وفي الهجوم: عمر مرموش - هوجو إيكيتيكي.

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