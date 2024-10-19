محافظ الشرقية يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة السحابة السوداء

وجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، تعليماته برفع درجة الإستعداد القصوي بالمحافظة خلال موسم حصاد الأرز لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز ، والإتجاه لتنفيذ منظومة التخلص الآمن والتعامل السليم مع المخلفات الزراعية ، لافتاً إلى ضرورة التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء وجهاز شئون البيئة وإدارة شئون البيئة بالديوان العام ومديرية الزراعة لتوعية المواطنين بخطورة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وتخصيص أماكن تجميع المخلفات الزراعية بعيدة عن الطرق الرئيسية والكتلة السكنية وتوعية المزارعين بنقل المخلفات إلى تلك الأماكن وعدم حرقها منعاً للمسائلة القانونية.

وفى سياق متصل أوضح الدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية أن جهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية قام بتنفيذ خطة متكاملة للقضاء على ظاهرة السحابة السوداء منذ بداية شهر أكتوبر الجارى وهى كالتالى :-

تم التنسيق مع إدارة شئون البيئة بالديوان العام ومجالس المدن والوحدات المحلية ومديرية الزراعة للتفتيش المسائى يومياً على المخالفين لقانون المخلفات والقائمين بالحرق المكشوف للمخلفات الزراعية داخل نطاق محافظة الشرقية وفقاً لتقرير الإنذار المبكر الصادر من وزارة البيئة وإتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة وعرضها على الجهات المختصة ، وأسفر التفتيش على تحرير عدد (360) محضر مخالفة بيئية وجاري العرض على السلطة المختصة.

تم التنسيق مع مديرية الزراعة بالشرقية لفتح عدد ( 114) موقع تجميع قش أرز بمراكز ومدن محافظة الشرقية ، وتم تجميع (55220) طن قش الأرز من بداية الحصاد.

تم التنسيق مع مديرية الزراعة بالشرقية لتأجير عدد ( 10 ) معدات زراعية ( مكابس وجرارات زراعية ) بإيجار رمزي بسيط لمتعهدي جمع المخلفات الزراعية بمحافظة الشرقية لمساعدة المزارعين لجمع قش الأرز وكبسة والإستفادة منه في إنتاج الأسمدة والأعلاف.

تم التنسيق مع إدارة شئون البيئة بالديوان العام ومجالس المدن والوحدات المحلية بالشرقية للمرور على عدد (44) فاخورة بنطاق مركزي الزقازيق ومنيا القمح ، بالإضافة للمرور على عدد (10) مسابك بنطاق مركز الزقازيق، فضلاً عن المرور على عدد (7) مصانع طوب بنطاق مركز ههيا ،وتبين توقفهم جميعاً عن العمل تنفيذاً لقرار السيد المهندس / محافظ الشرقية رقم 4008 لسنة 2024.

كما تم المرور على عدد (277) مكمورة فحم نباتي بنطاق مركزي بلبيس ومنيا القمح حيث تبين توقف عدد (262) مكمورة عن العمل ،ومخالفة عدد (15) مكمورة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تنفيذاً لقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

تم التنسيق مع إدارة شئون البيئة بالديوان العام ومجالس المدن والوحدات المحلية للمرور على عدد (14) مقلب ونقطة وسيطة بنطاق مراكز ومدن محافظة الشرقية ، وذلك للسيطرة على أي اشتعالات ذاتية أو إنبعاثات وأدخنة تلوث الهواء.

تم التنسيق مع قسم شرطة البيئة والإدارة العامة للمرور، لتنفيذ عدد (33) حملة للتفتيش المفاجئ لفحص عوادم المركبات بمحافظة الشرقية لبيان مدى مطابقتها للحدود المسموح بها في قانون البيئة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، تم خلالها فحص عادم عدد 2280 سيارة تعمل بالبنزين والسولار ، وأسفر الفحص المفاجئ على ضبط 410 سيارة مخالفة للحدود المسموح بها في قانون البيئة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه لأصحاب السيارات المخالفة.

كما قامت إدارة الإعلام والتوعية بجهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية بتنفيذ (2650) نشاط توعوي للمزارعين (ندوات - لقاءات مباشرة مع المزارعين ) بكيفية التعامل السليم والإستفادة الإقتصادية والإستغلال الأمثل للمخلفات الزراعية وبيان الآثار السلبية لحرق تلك المخلفات الزراعية على البيئة والصحة العامة للمواطنين وذلك بالتنسيق مع مديريات الخدمات.

محافظ الشرقية يوجة برفع درجة الاستعداد القصوي لمواجهة السحابة السوداء

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