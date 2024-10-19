الليلة.. نادية مصطفى تحيي حفلاً غنائيًا في مهرجان الموسيقى العربية

تحيى المطربة نادية مصطفي حفلاً غنائيًا ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32، مساء اليوم على مسرح سيد درويش بمدينة لإسكندرية، تحت قيادة المايسترو حازم القصبجي.

وتتضمن الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية، ويحيى الفعاليات أكثر من 70 مطرب ومطربة هم محمد حسن، لينا شاماميان (سوريا)، لطفى بوشناق (تونس)، مدحت صالح، إيناس عز الدين، أميرة أحمد، أحمد عفت، محمد الخولي، نهى حافظ، صابرين النجيلي، ياسر سليمان، مروة ناجى، أسماء كمال، رحاب مطاوع، رحاب عمر، فؤاد زبادي (المغرب)

إضافة إلى آيات فاروق، سمية وجدى، محمد محسن، عبير نعمة، حسام حسنى، أحمد محسن، فرح الموجي، حنان عصام، ريهام عبد الحكيم، تامر عاشور، أحمد سعد، حنين الشاطر، إيمان عبد الغنى، هاني شاكر، أحمد الهاشمي (الإمارات)، على الحجار، مي فاروق، أحمد صبري، أحمد الوزيري، وعد البحري (سوريا)، مجد القاسم (سوريا)، نهاد فتحي، رضوى سعيد، همام إبراهيم (العراق)، ندى غالب، غادة آدم، محمد الطوخي، محمد متولى، نداء شرارة (الأردن).

وكذلك، وليد حيدر، نيفين رجب، أحمد عصام، هند النحاس، أشرف وليد، سارة زكى، نادية مصطفى، أجفان، كنزي، يمنى، مصطفى سعد، الاء أيوب، ياسر سعيد، أحمد جمال، أحمد عمرى، محمد طارق، منار سمير، أحمد سعيد، مي حسن، مصطفى النجدي، مؤمن خليل، إسراء، بتول بنى (سوريا)، أحمد فتحي، محمود درويش، مليحة (تونس)، محمد شوقي، ريم حمدي، حنان الخولي، محيي صلاح، أحمد أبراهيم، سعيد عثمان.

إضافة إلى آيات فاروق، سمية وجدى، محمد محسن، عبير نعمة، حسام حسنى، أحمد محسن، فرح الموجى، حنان عصام، ريهام عبد الحكيم، تامر عاشور، حنين الشاطر، إيمان عبد الغنى، هانى شاكر، أحمد الهاشمي (الإمارات)، على الحجار، مي فاروق، أحمد صبرى، أحمد الوزيرى، وعد البحرى (سوريا)، مجد القاسم ( سوريا)، نهاد فتحى، رضوى سعيد، همام إبراهيم (العراق )، ندى غالب، غادة أدم، محمد الطوخى، محمد متولى، نداء شرارة (الأردن).