مساعد وزير الصحة: المنيا شهدت تنفيذ 17 مشروعا طبيا خلال 10 سنوات

أكد الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان أن القطاع الصحي بمحافظة المنيا شهد العديد من جهود تطوير المنظومة الطبية خلال الفترة منذ يوليو 2014 حتى أكتوبر 2024 تضمنت تنفيذ 17 مشروعاً في مجال الخدمة الصحية، وجار تنفيذ 10 مشروعات أخرى، موضحاً أن من بين المشروعات المُنفذة 3 مستشفيات مركزية هي: سمالوط، وملوى، وديرمواس، يستفيد منها نحو 2.5 مليون مواطن، وانشاء وإحلال وتجديد وتطوير 80 وحدة صحية ومركز طبي بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة، تخدم نحو مليوني مواطن، كما أنه جار إحلال وتجديد 5 مستشفيات مركزية هي: العدوة، بني مزار، مطاي، مغاغة، أبو قرقاص، من المقرر أن تخدم نحو 3 ملايين مواطن.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لمحافظة المنيا اليوم لتفقد عدد من المشروعات الخدمية بمحافظة المنيا .