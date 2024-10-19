عمر جابر: بيراميدز فريق كبير والزمالك يتطلع لحصد اللقب الثانى هذا الموسم

أكد عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على صعوبة مباراة بيراميدز في السوبر المحلي، خاصة وأنه فريق محترم ويمتلك قائمة قوية من اللاعبين.

وأضاف عمر جابر في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء:" الزمالك يتطلع لتحقيق اللقب بعدما سبق وفاز ببطولة السوبر الأفريقي من قبل".

وعلق على عدم انضمامه للمنتخب قائلاً:" أحترم اختيارات الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الكابتن حسام حسن".

وقال عمر جابر :" المسؤولية أكبر على لاعبي الزمالك بعد الفوز ببطولة السوبر الأفريقي لأن التوقعات تكون أكبر من الفريق بعد حصد لقب".

وتابع :" نركز على الفوز في لقاء الغد من أجل المنافسة على لقب السوبر المحلي والتتويج بلقب جديد".

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة ، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء غداً الأحد.