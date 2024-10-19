السوبر المصري.. مدرب بيراميدز: جئنا للمنافسة على اللقب وجاهزون لضربة البداية أمام الزمالك

قال الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، إن فريقه جاهز لمواجهة الزمالك غداً، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة ، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء غداً الأحد.

وأكد يورتشيتش، في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الزمالك، أن الأهلي والزمالك فريقان كبيران في مصر وأفريقيا، ولدينا إمكانيات كبيرة مثلهما ونستطيع المنافسة معهما، جئنا هنا للمنافسة على لقب السوبر المصري، المباريات أمام الأهلي والزمالك يكون لها تحضيرات خاصة، لكنني لا أفضل الضغط على اللاعبين، وأسعى فقط لتجهيزهم وجعلهم في أفضل لياقة".

وأضاف مدرب بيراميدز، أنه راض جدًا عن الصفقات الجديدة، وستقدم إضافة للفريق، وبذلوا مجهودات كبيرة خلال معسكر تركيا، وهم متواجدون لمؤازرة زملائهم الآخرين، وعدم وجود جماهير ربما يكون عائقًا، لكننا يمكنه تحويله إلى حافز، وأنا سأبحث عن الشيء الذي يساعدني على الاستفادة من هذا الأمر".

واختتم يورتشيتش تصريحاته قائلا: كأس مصر بمثابة انطلاقة وحجر أساس، ونحتاج لوقت كبير من أجل الحصول على المزيد من البطولات وتكوين قاعدة جماهيرية عريضة، والمشاركة في بطولة السوبر ستساعد هوية النادي للمستقبل، ونحن نريد بناء هذه الهوية من البطولات التي سنشارك بها".