إحالة 4 متهمين للمفتي لقتلهم شابا في الفيوم

حكمت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار إيهاب جمال محمد عبد الحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام، ومحمد محمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، بإحالة 4 متهمين للمفتي منهم 3 غيابيا لقيامهم بقتل شاب بوسط الشارع خلال شهر رمضان الماضي.

تعود وقائع القضية إلى شهر رمضان الماضي، عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، بلاغا بنشوب مشاجرة بشارع السنترال، ووجود جثة لشاب، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان البلاغ، وتبين وجود جثة لشاب يدعي أدهم م 23 عاما مصاب بعدة طعنات بسلاح أبيض"سكين"، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتم تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم وتوصلت التحريات الي ان وراء ارتكاب الواقعة كلا من "أحمد. ت، وعبد الرحمن. م، ومحمد. ه والسيد. م" وذلك بسبب خلافات سابقة بينهما، ووقعت مشادة كلامية بينهم يوم الواقعة تطورت الي اشتباك بالأيدي ووقع المجني عليه قتيلا، وتم ضبط المتهم الاول بينما فر باقي المتهمين هاربين، وتم إحالة الواقعة إلى النيابة وأحيلت القضية الي محكمة الجنايات التي قررت إحالة أوراق القضية إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدام المتهمين .