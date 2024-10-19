وجه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اليوم السبت، تعليماته للاستعداد الكامل للتقلبات الجوية وهطول الأمطار المحتمل من خلال إجراء أعمال الصيانة اللازمة لصفايات الأمطار ورفع الأتربة منها وتسليك بالوعات الصرف الصحي ومطابق غرف الصرف بالشوارع الرئيسية والجانبية وخاصة الأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار كالأنفاق ومنازل ومطالع الكباري حتى لا تتسبب في إعاقة حركة السيارات والمواطنين.

و أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى الدفع بمعدات الشركة لإجراء أعمال تطهير وصيانة شبكات وخطوط إنحدار الصرف الصحي بنطاق مركز ومدينة أبو حماد لرفع كفاءتها والحفاظ على إستمرارية الخدمة وكذلك لمواجهة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار المحتمل خلال فصل الشتاء ومنع تراكم مياه الأمطار بالشوارع تجنباً لإغلاقها وحدوث تكدسات مرورية بها.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه جاري العمل على مدار الساعة لسرعة الإنتهاء من أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي بمختلف مراكز والمدن والأحياء، لافتا إلى أنه تم تجهيز غرفة عمليات بالشركة تكون على تواصل دائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لسرعة التعامل مع المشكلات الطارئة وإيجاد حلول سريعة لها.

ناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بالتواصل مع الشركة في حل الشكاوى أو الإستعلام من خلال نافذة الشركة الإعلامية الرسمية والتي يمكن متابعتها من خلال الرابط التالي: -

https://www.facebook.com/shapwasco أو الإتصال على أرقام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية ( 125 أرضي / 01205502098 / 01205502086 ).

تطهير وصيانة صفايات مياه الأمطار بالشرقية

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