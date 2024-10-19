جوميز: مواجهة بيراميدز في السوبر المصري صعبة

قال البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن مباراة بيراميدز غدًا الأحد في نصف نهائي السوبر المحلي صعبة جدًا.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، سنواجه فريق من أفضل فرق الدوري المصري، والمنافس يقدم كرة جيدة، ويضم لاعبين مميزين، وستكون المباراة صعبة.

وأوضح جوميز، أن الزمالك لديه توازن في القائمة، وهناك بديل لأي لاعب يغيب عن الفريق، مشددًا على أن نبيل عماد دونجا تعرض لإصابة مع المنتخب ويخضع لبرنامج علاجي حاليًا، ولكنه لن يتواجد مع الفريق في لقاء الغد.

وتابع المدير الفني، أن أي لاعب سيشارك سيؤدي المطلوب منه في اللقاء، مشيرًا إلى أن الزمالك خاض عدة تجارب ودية جيدة قبل الاستعداد لبطولة السوبر المحلي.

وأوضح جوميز، أن الزمالك سيخوض بطولة مهمة جدًا وسيبدأ مشواره أمام فريق من أقوى الفرق الموجودة بالدوري، مؤكدًا أن فريقه أغلق ملف السوبر الأفريقي ويركز في السوبر المحلي، مشددًا على أن الفريق سيبذل قصارى جهده في الفترة الحالية للفوز بالسوبر المحلي.

وأوضح جوميز قائلًا: “إن الجميع ينتظرعودة أحمد فتوح للملعب لأنه لاعب مميز، والكرة عندما تصل لقدم فتوح تبتسم لأنه لاعب جيد "ولاعب شارع" يجيد اللعب في مساحات ضيقة، وأتمنى أن يتخلى عنه الحظ السيئ قريبًا".

وأضاف المدير الفني، أن التفاصيل الصغيرة هي التي ستحسم نتيجة مباراة بيراميدز غدًا، وسنبذل قصارى جهدنا للفوز، موضحًا أن ما نريده هو الفوز غدًا في لقاء بيراميدز، وبعدها سنفكر في المنافس الذي سنواجهه بعد ذلك، ويجب علينا التركيز في لقاء الغد.

وأكد جوميز أن بيراميدز يمتلك قائمة متوازنة جدًا، ولديه مجموعة مميزة من اللاعبين في كافة الخطوط، وبالطبع لديهم نقاط ضعف مثل كل الفريق والزمالك سيسعى لاستغلالها.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا، ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في تمام الساعة الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، والخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء غدًا الأحد.