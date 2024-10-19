رئيس دفاع النواب: حرب أكتوبر تمثل إحدى العلامات المضيئة في تاريخنا المعاصر

قال اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن حرب اكتوبر تمثل إحدى العلامات المضيئة في تاريخنا المعاصر، وروح أكتوبر ستظل سارية في جسد الأمة كما أن البطولة المصرية تتووارثها الأجيال جيلا بعد جيل.

وأضاف "العوضي" خلال كلمته في احتفالية حزب حماة الوطن بمناسبة الذكرى ال ٥١ انتصارات أكتوبر، أن الدولة المصرية لم تكن دولة معتدية لإيمانها العميق بأن الصراع هو الاستثناء والتعاون هو طريق البناء، موضحًا أن حرب أكتوبر لم تكن من أجل العدوان ولكن من اجل استعادة الأرض.

ووجه رئيس دفاع النواب، التحية للدول العربية التي دعمت مصر خلال حرب إكتوبر بالمال والسلاح، موجهًا التحية للبطل الراحل الرئيس محمد انور السادات الذي اتخذ القرار رغم صعوبة الظروف الدولية ومضى ايضاً في طريق السلام، كما وجه التحية لرجال القوات المسلحة الذين يضحون بالغالي والنفيس من اجل رفعة الوطن.

ونوه بأن الطريق الذي اختارته مصر هو طريق السلام، ولكن هذا الطريق لم يمنعها من امتلاك القدرة الشاملة لتحقيق الردع الكافي لكل من يفكر في العبث بالأمن القومي المصري.

