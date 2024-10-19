مصرع شاب دهسته سيارة نقل في الصف

لقي شاب مرعه إثر اصطدام سيارة نقل به أثناء سيره في الشارع بقرية الشرفا بدائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بوجود حادث مروري ووجود متوفي بقرية الشرفا بدائرة مركز شرطة الصف جنوب المحافظة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين اصطدام سيارة نقل بشاب مما تسبب في مصرعه في الحال جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببة في الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.